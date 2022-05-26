Специалист HR назвала главные ошибки при составлении резюме

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Директор по маркетингу компании HeadHunter Ольга Мец рассказала о том, какие ошибки чаще всего соискатели допускают при составлении резюме.

По ее словам, во многих резюме не хватает информации о специалисте, такие кандидаты проходят мимо работодателя незамеченными.

— Слишком короткие резюме — это плохо. Человек думает, что при встрече все расскажет, но до этого может и не дойти! Слишком длинное резюме — тоже плохо. Надо понимать, что рекрутеры работают в режиме автомата, никто не будет читать многостраничное резюме. Нужно соблюсти баланс между краткостью и написанием романа. Постарайтесь сделать его смысловым, — рассказала специалист в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Также она подчеркнула, что желательно к резюме прикреплять сопроводительное письмо, которое бы объясняло, почему соискатель хочет работать в этой компании. Не нужно писать много, может хватить даже одного абзаца, если он емкий.

— Приятно видеть, что соискатель изучил твою компанию, написал тебе, и уже как будто начался диалог. Это подкупает, — объяснила эксперт.

Она добавила, что в резюме необходимо лаконично и грамотно составить информацию о первом опыте работы, так как это первое, что читают рекрутеры, а также прикрепить удачную фотографию.

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