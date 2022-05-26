Психолог дала советы по организации летнего отпуска

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Чтобы по-настоящему отдохнуть, недостаточно заменить одну рутинную задачу другой. Психолог Альбина Монахова дала советы по организации летнего отпуска для полноценного отдыха.

— Для начала решите для себя, что для вас отдых. Кому-то нравятся городские прогулки, другим важно побывать на море, ощутить морской бриз и полюбоваться закатом. Поэтому нужно научиться прислушиваться к себе и понимать собственные желания, — отметила она в комментарии МИР 24.

Важно, чтобы человека в отпуске окружала новая непривычная среда, тогда он сможет по-настоящему переключиться и отдохнуть.

При поездке в другой город или страну необходимо первое время посвятить перестройке организма, самое главное — ограничить доступ к информации: телевизионным передачам, соцсетям и телефонным разговорам по работе. Не стоит в первый день после приезда в новую страну бежать на экскурсии.

Каждому человеку приходится идти на контакт: выстраивать диалог со знакомыми и друзьями, вести дела по работе, решать насущные вопросы. Чем может помочь навык коммуникации и нужно ли его развивать, рассказал Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.

Источник: mir24.tv