Захарова пригрозила выслать американские СМИ в случае санкций от YouTube

Фото: МИД РФ

Если YouTube заблокирует еще один брифинг Министерства иностранных дел России, Москва вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ из России. Об этом в четверг, 26 мая, заявила официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова.

— У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали? Мы пришли и сказали: «Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой». Все. Не из разряда «делайте, что хотите». Еще один заблокированный брифинг — конкретное имя мы назовем или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси, — рассказала Захарова.

Также она добавила, что блокировкой занимается «дама с польским гражданством» директор YouTube Сьюзан Воджицки, и, учитывая позицию Польши, Россия может не ограничиться только американским СМИ, приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее Захарова заявила, что YouTube не уходит из России, потому что хорошо здесь зарабатывает. По ее мнению, российские блогеры производят слишком много контента.