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Трое жителей Самары украли у московских пенсионеров более 400 тысяч рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Трое жителей Самары украли у московских пенсионеров более 400 тысяч рублей
Фото: Pixabay

Трое жителей Самары задержаны за мошеннические действия в отношении пожилых жителей Москвы. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленники звонили на домашние телефоны пенсионеров и представлялись родственниками или знакомыми. Затем они жаловались на «неизлечимую болезнь» и просили крупные суммы денег для оплаты лечения.

Поверив, пенсионеры переводили средства на указанные банковские счета. Афера раскрывалась спустя некоторое время, когда пожилые люди связывались с родственниками.

От действий злоумышленников пострадали восемь жителей столицы в возрасте от 68 до 85 лет. Общая сумма похищенных средств — более 430 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено восемь уголовных дел по статье «Мошенничество». Аферисты, которыми оказались двое мужчин и женщина, были задержаны в Самаре.

Накануне, 25 мая, столичные полицейские задержали псевдофинансистов, подозреваемых в афере с инвестициями на миллион рублей.

обман Самара Полиция
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