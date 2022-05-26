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Кремль: Москва ждет от Киева принятия ситуации и требований России

Антон Махов
Политика
Кремль: Москва ждет от Киева принятия ситуации и требований России
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева принятия ее требований и осознания объективно сложившейся ситуации. Об этом представитель Кремля заявил в четверг, 26 мая.

— Россия ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто — реальной ситуации, которая существует, — цитирует Пескова ТАСС.

Также Песков заявил, что он видит «много непонятного» в выборе зарубежного журнала Time, который составил рейтинг самых влиятельных политических лидеров в мире. Свое мнение на этот счет пресс-секретарь президента РФ выразил во вторник, 24 мая.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная сторона не хочет, чтобы Украине навязали мир на чужих условиях. Он также отметил, что в настоящее время мировое сообщество переживает поворотный момент. При этом Германия не намерена предпринимать каких-либо действий, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине.

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