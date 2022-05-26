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Иммунолог развеял миф о пользе витамина C при простуде

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог развеял миф о пользе витамина C при простуде
Фото: depositphotos

Вопреки распространенному мнению, прием витамина C не способствует улучшению состояния пациентов, у которых имеются симптомы простудных заболеваний. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Врач отметил, что россияне часто принимают витамин C при простуде и дают его детям. Но профилактическая доза этого витамина никак не влияет на выздоровление пациента и улучшение самочувствия.

По его словам, это обусловлено недостаточной дозировкой, передает ФАН.

— Чтобы получить подобный эффект, надо съесть его восемь граммов, но это уже вредно для здоровья, — объяснил он.

Что касается витамина D, то, по словам эксперта, его нужно получать всем в профилактической дозе. Особенно он важен для детского организма.

Нехватка в организме необходимого для нормальной работы нервных клеток витамина B12 может привести к болезни Альцгеймера. Об этом сообщила доктор Брунильда Назарио. Она отметила, что без нормального снабжения организма этим витамином первые несколько лет внешних признаков возникающих патологий может быть не видно.

Витамины иммунология простуда
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