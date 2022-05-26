Киев пригрозил Венгрии, что с нефтепроводом «Дружба» может «что-то случиться»

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Киев обладает рычагом давления на Венгрию в виде идущей через Украину нитки нефтепровода «Дружба». Об этом в четверг, 26 мая, заявила советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, Будапешт воспользовался ситуацией вокруг Украины и шантажирует Европейский союз.

Зеркаль напомнила, что нитка нефтепровода «Дружба», с которой может «что-то случиться», идет непосредственно в Венгрию.

— Это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с (премьером Венгрии Виктором — прим. «ВМ») Орбаном на том языке, который он понимает, — цитирует Зеркаль РИА Новости.

До этого венгерский премьер Орбан заявил, что страна не согласна с ограничительными мерами, которые Евросоюз вводит в отношении России, так как их последствия сравнимы с ударом ядерной бомбы.

16 мая он сообщил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.