Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Киев пригрозил Венгрии, что с нефтепроводом «Дружба» может «что-то случиться»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Киев пригрозил Венгрии, что с нефтепроводом «Дружба» может «что-то случиться»
Фото: depositphotos

Киев обладает рычагом давления на Венгрию в виде идущей через Украину нитки нефтепровода «Дружба». Об этом в четверг, 26 мая, заявила советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, Будапешт воспользовался ситуацией вокруг Украины и шантажирует Европейский союз.

Зеркаль напомнила, что нитка нефтепровода «Дружба», с которой может «что-то случиться», идет непосредственно в Венгрию.

— Это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с (премьером Венгрии Виктором — прим. «ВМ») Орбаном на том языке, который он понимает, — цитирует Зеркаль РИА Новости.

До этого венгерский премьер Орбан заявил, что страна не согласна с ограничительными мерами, которые Евросоюз вводит в отношении России, так как их последствия сравнимы с ударом ядерной бомбы.

16 мая он сообщил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.

Украина Нефть Венгрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте