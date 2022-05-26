Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Путин: Россия обеспечила себе суверенитет

Антон Махов
Политика
Путин: Россия обеспечила себе суверенитет
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обеспечила себе суверенитет. Об этом он рассказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видео-конференц-связи.

— По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше, — цитирует Путина РИА Новости.

Также сегодня, 26 мая, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что российская сторона не оставит освобожденные территории Украины без защиты. Шеремет добавил, что интеграция с Россией дает областям возможность продолжать свое развитие.

Владимир Путин подписал соответствующий указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Также, по словам российского президента, импортозамещение не является панацеей, Россия не планирует заниматься только этим вопросом. Президент отметил, что в стране планируется развивать промышленность и технологии.

Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте