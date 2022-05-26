Путин: Россия обеспечила себе суверенитет

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обеспечила себе суверенитет. Об этом он рассказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видео-конференц-связи.

— По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше, — цитирует Путина РИА Новости.

Также сегодня, 26 мая, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что российская сторона не оставит освобожденные территории Украины без защиты. Шеремет добавил, что интеграция с Россией дает областям возможность продолжать свое развитие.

Владимир Путин подписал соответствующий указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Также, по словам российского президента, импортозамещение не является панацеей, Россия не планирует заниматься только этим вопросом. Президент отметил, что в стране планируется развивать промышленность и технологии.