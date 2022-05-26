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Блинкен назвал Китай наиболее серьезным вызовом мировому правопорядку

Евгений Белоусов
В мире
Блинкен назвал Китай наиболее серьезным вызовом мировому правопорядку
Фото: flickr/statephotos

Несмотря на происходящее на Украине, именно Китай представляет серьезную угрозу современному мировому правопорядку. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого, — заявил он.

По словам госсекретаря, Вашингтон сосредоточиться именно на Китае, даже учитывая проводимую Россией специальную военную операцию на Украине, передает РИА Новости.

До этого китайский портал Global Times сообщил, что решение США заблокировать государственные активы России окончательно подорвало доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам.

В статье упоминаются слова главы американского Минфина Джанет Йеллен о незаконности конфискации активов России в пользу Украины. Однако автор публикации считает высказывание Йеллен лишь поводом для начала дискуссии о возможности легализовать захват активов.

США Китай Энтони Блинкен
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