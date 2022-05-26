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Суд арестовал обвиняемого в растлении девочки через мессенджер

Елена Самойлова
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Суд арестовал обвиняемого в растлении девочки через мессенджер
Фото: ГСУ СК России по Москве

Арестован мужчина, который переписывался в интернете с несовершеннолетней и слал ей интимные фото. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Кузьминский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении 32-летнего фигуранта под стражу. Также в рамках уголовного дела назначен ряд необходимых экспертиз.

Об этом деле стало известно накануне, 25 мая. С февраля по май текущего года подозреваемый переписывался в мессенджере с девочкой, которой не исполнилось и двенадцати лет.

Ему удалось установить с ней доверительные отношения, и вскоре он стал вести с ребенком разговоры на «взрослые» темы. Также мужчина присылал интимные фото- и видеоматериалы.

Спустя некоторое время школьница рассказала об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

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