Путин: Россияне смогут завозить в страну товары люкс-класса чуть подороже

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россияне, которые пользовались товарами класса люкс, смогут и дальше получать их из-за границы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил президент России Владимир Путин.

— А те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых «Мерседесах». И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны, — выразил уверенность президент.

По мнению главы государства, из-за ухода с российского рынка ряда иностранных компаний существенных изменений не произойдет, передает ТАСС.

16 мая стало известно, что российские активы группы Renault были переданы в собственность государства. Таким образом, доля в АвтоВАЗе будет принадлежать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что будущее авторынка в стране довольно неопределенное. По его словам, рынок новых авто «обвалился» в марте на рекордные 64 процента. Ситуация на вторичном рынке лучше: там намечается тенденция к снижению цен.