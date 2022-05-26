«У кого что болит»: блогер Миро заступилась за Пугачеву перед критиком Соседовым

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Блогер Лена Миро заступилась за певицу Аллу Пугачеву перед музыкальным критиком Сергеем Соседовым, который заявлял, что Примадонна не исполняет патриотические песни из-за плохих вокальных данных.

По словам Соседова, бывший муж и в то же время продюсер Пугачевой — Александр Стефанович — специально сделал ставку на романтический репертуар. Музыкальный критик считает, что Примадонна не выдержала бы конкуренции в исполнении патриотических композиций с Софией Ротару.

Миро, в свою очередь, предположила, что Пугачева не хотела исполнять подобные песни, так как ее волновали совсем другие темы.

— Может, Пугачева пела о том, что волнует ее больше, чем все остальное: о любви между мужчиной и женщиной, о любви, в которой ей не везло, о любви, которой ей не хватало. У кого что болит, тот о том и говорит. У Пугачевой болела личная жизнь. Она о ней и пела, — считает блогер.

При этом Миро добавила, что Соседов критикует Примадонну только из зависти к ее популярности, что как минимум неприлично, передает Пятый канал.

До этого Пугачева прокомментировала слухи о разводе с Галкиным.