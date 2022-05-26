Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«У кого что болит»: блогер Миро заступилась за Пугачеву перед критиком Соседовым

Георгий Соланович
Общество
«У кого что болит»: блогер Миро заступилась за Пугачеву перед критиком Соседовым
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Блогер Лена Миро заступилась за певицу Аллу Пугачеву перед музыкальным критиком Сергеем Соседовым, который заявлял, что Примадонна не исполняет патриотические песни из-за плохих вокальных данных.

По словам Соседова, бывший муж и в то же время продюсер Пугачевой — Александр Стефанович — специально сделал ставку на романтический репертуар. Музыкальный критик считает, что Примадонна не выдержала бы конкуренции в исполнении патриотических композиций с Софией Ротару.

Миро, в свою очередь, предположила, что Пугачева не хотела исполнять подобные песни, так как ее волновали совсем другие темы.

— Может, Пугачева пела о том, что волнует ее больше, чем все остальное: о любви между мужчиной и женщиной, о любви, в которой ей не везло, о любви, которой ей не хватало. У кого что болит, тот о том и говорит. У Пугачевой болела личная жизнь. Она о ней и пела, — считает блогер.

При этом Миро добавила, что Соседов критикует Примадонну только из зависти к ее популярности, что как минимум неприлично, передает Пятый канал.

До этого Пугачева прокомментировала слухи о разводе с Галкиным.

Алла Пугачева критика Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте