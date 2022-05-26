Эксперты оценили увеличение льготы для инвесторов за ускоренное создание новых рабочих мест

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Правительство Москвы увеличило объем льгот для инвесторов, строящих различные объекты в столице и создающих рабочие места, это позволит обеспечить сбалансированную застройку промзон и новых территорий. Об этом в четверг, 26 мая, рассказали опрошенные эксперты.

Генеральный директор «ТПУ «Некрасовка» Андрей Кисель отметил, что предоставляемые городом меры поддержки важны для отрасли.

— Такая помощь позволит нам снизить платежи и оптимизировать финансовые потоки по проектам. Самое главное — достигнуть сокращения сроков. Мы со своей стороны предпринимаем все усилия для этого, — рассказал он.

Кроме того, независимый экономист Андрей Бархота считает, что новая инициатива столичного правительства дополнит ранее предпринятые меры поддержки московских предпринимателей, в том числе и программу льготного кредитования.

Он добавил, что благодаря льготам снизится финансовая нагрузка на предпринимателей Москвы, а также обеспечит условия для освоения новых проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Так, инвесторы смогут взять на себя обязательства построить объект, создающий рабочие места, в более короткие сроки и при этом получить больший объем льгот, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что 35 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом подбора мер антикризисной поддержки. Отмечается, что чаще всего столичные предприниматели использовали сервис для поиска информации о льготных кредитных программах для бизнеса, о грантах для молодых предпринимателей на создание или развитие собственной франшизы, а также о грантах на покупку и лизинг оборудования.