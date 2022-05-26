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Риелтор оценила ипотечную программу без первоначального взноса

Ирина Игнатенко
Общество
Риелтор оценила ипотечную программу без первоначального взноса
Фото: depositphotos

На сайте Сбербанка появилось предложение об оформлении ипотеки без первоначального взноса. Действительно ли это возможно при отсутствии накоплений, и насколько сегодня выгодно пользоваться этой услугой, рассказала президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт пояснила, что ипотечную программа без первого взноса осуществима, но только под залог имеющейся недвижимости. Но эксперт не советует соглашаться на подобные условия.

— Я негативно отношусь к таким уловкам сотрудников пиар-служб. По сути, это недобросовестная реклама, потому что первоначальным взносом выступает квартира или другая недвижимость, а это гораздо больше, чем 10-15 процентов вступительной суммы, — сказала Радченко в комментарии «Радио 1».

В целом, по словам риелтора, сейчас не лучшее время для оформления ипотеки. Ипотеку на новостройки выдают под 9 процентов, но нет гарантий, что застройщик не разорится и сдаст объект вовремя.

Накануне Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса. Максимальная сумма кредита по программе - до 100 миллионов рублей, передает Царьград.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец напомнила условия получения льготной семейной ипотеки.

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