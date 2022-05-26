Сессия по вопросам поддержки СМИ пройдет на Московском международном инженерном форуме

Фото: Предоставлено пресс-службой V Медиафорума этнических и региональных СМИ

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 36 Карта всех событий

Пленарная сессия по вопросам поддержки СМИ и информативному сопровождению отечественной промышленности пройдет в рамках X Московского международного инженерного форума 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы города.

— 31 мая 2022 года в 12:00 в рамках деловой программы X Московского международного инженерного форума состоится пленарная сессия «Актуальные меры поддержки средств массовой информации — формы и методы», «Меры поддержки СМИ и задачи по информационному сопровождению развития российской промышленности: новые вызовы, цели и форматы», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на улице Новый Арбат. В пленарной сессии примут участие представители Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

С 7 по 10 июля 2022 года в Парке Горького будет проходить третья «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников.