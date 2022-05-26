Москвичка украла более 60 тысяч рублей из кассы в санатории

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Задержана 28-летняя москвичка, подозреваемая в краже денег из кассового аппарата с территории оздоровительного комплекса. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, женщина вытащила из кассы в санатории 61 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что неизвестный вынес из ломбарда украшения стоимостью более миллиона рублей.