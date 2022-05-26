Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ участвовать в спецоперации

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, которые оспаривали досрочное увольнение со службы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— По результатам судебного следствия судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными, — говорится в сообщении.

Оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц суд признал правомерными. Однако решение суда еще не вступило в силу и его еще могут обжаловать.

Как сообщалось в СМИ, причиной увольнения послужило нежелание росгвардейцев участвовать в специальной военной операции на Украине. Якобы именно за это они и были уволены передает РИА Новости.

Днем ранее в Госдуме РФ предложили приравнивать к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий.

Если законопроект будет одобрен, то к госизмене будут относиться действия, которые связаны с переходом на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также военных действий, ведущихся против России.