Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ участвовать в спецоперации

Евгений Белоусов
Общество
Суд подтвердил законность увольнения 115 росгвардейцев за отказ участвовать в спецоперации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, которые оспаривали досрочное увольнение со службы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— По результатам судебного следствия судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными, — говорится в сообщении.

Оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц суд признал правомерными. Однако решение суда еще не вступило в силу и его еще могут обжаловать.

Как сообщалось в СМИ, причиной увольнения послужило нежелание росгвардейцев участвовать в специальной военной операции на Украине. Якобы именно за это они и были уволены передает РИА Новости.

Днем ранее в Госдуме РФ предложили приравнивать к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий.

Если законопроект будет одобрен, то к госизмене будут относиться действия, которые связаны с переходом на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также военных действий, ведущихся против России.

Росгвардия приказ об увольнении Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте