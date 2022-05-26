«Украина больна»: в Совфеде прокомментировали антироссийские названия продуктов на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Изменение названий продуктов на антироссийские на Украине — лишь симптом кризисных процессов. Такое мнение в четверг, 26 мая, высказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

— Переименование на Украине колбасы «Московская» на «Смерть москалям» — лишь малый эпизод, который мы легко переживем, главное сейчас закончить начатое, — заявила она.

По ее словам, градус экономического и политического кризиса на Украине достиг максимума. Ковитиди заявила, что современная Украина «больна» и никакие «таблетки» ей уже не помогут. Именно для этого и необходима, утверждает она, специальная военная операция, которая должна спасти то, что еще можно спасать, передает газета «Известия».

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали, что им приказывали стрелять по мирным жителям. По словам российского постпреда, все те, кто совершал военные преступления против мирного населения, рано или поздно предстанут перед законом. Небензя заявил, что российская специальная военная операция показала, насколько циничными могут быть преступления властей Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.