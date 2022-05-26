Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Ребенок погиб от детонации снаряда в школьном дворе в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Ребенок погиб от детонации снаряда в школьном дворе в ДНР
Фото: Pixabay

Ребенок погиб в Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета на территории школы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

— В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при взрыве снаряда скончался мальчик 12 лет, говорится в Telegram-канале «ШТАБ ТерО ДНР».

До этого в результате обстрела со стороны Украины села Солохи погиб один человек. Кроме того, в результате инцидента в селе были разрушения. Губернатор региона отметил, что ситуация стала наиболее тяжелой за все время обстрелов.

После Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Белгородской области. СК назначил ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств обстрела и установления причастных к нему лиц.

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе.

Смерть Дети ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте