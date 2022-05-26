Ребенок погиб от детонации снаряда в школьном дворе в ДНР

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Ребенок погиб в Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета на территории школы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

— В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при взрыве снаряда скончался мальчик 12 лет, говорится в Telegram-канале «ШТАБ ТерО ДНР».

До этого в результате обстрела со стороны Украины села Солохи погиб один человек. Кроме того, в результате инцидента в селе были разрушения. Губернатор региона отметил, что ситуация стала наиболее тяжелой за все время обстрелов.

После Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Белгородской области. СК назначил ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств обстрела и установления причастных к нему лиц.

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе.