Актриса Макеева: Пытаясь «отменить» русскую культуру, западные страны вредят себе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Популярная российская актриса театра и кино Анастасия Макеева прокомментировала попытки западных государств отказаться от всего, что имеет то или иное отношение к России. Артистка выступила с резким осуждением подобной политики.

В интервью PopCornNews актриса рассказала, как относится к попыткам некоторых стран «отменить» русскую культуру. Макеева уверена, что подобными действиями зарубежные политики наносят вред собственным странам и их жителям.

Артистка также подчеркнула, что считает считает российских композиторов, театралов, писателей и поэтов «столпами» всей, в том числе и западной, культуры. Если кто-то пытается «отменить» эти столпы, то он делает нищими целые нации и народы, а, как результат, страны наказывают сами себя такими недружественными действиями по отношению к России, резюмировала Макеева.

Накануне стало известно, что организаторы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, не допустившие к участию трех российских скрипачек, не явились на встречу с представителями властей итальянской Гориции.