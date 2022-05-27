Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Актриса Макеева: Пытаясь «отменить» русскую культуру, западные страны вредят себе

Егор Провоторов
Общество
Актриса Макеева: Пытаясь «отменить» русскую культуру, западные страны вредят себе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Популярная российская актриса театра и кино Анастасия Макеева прокомментировала попытки западных государств отказаться от всего, что имеет то или иное отношение к России. Артистка выступила с резким осуждением подобной политики.

В интервью PopCornNews актриса рассказала, как относится к попыткам некоторых стран «отменить» русскую культуру. Макеева уверена, что подобными действиями зарубежные политики наносят вред собственным странам и их жителям.

Артистка также подчеркнула, что считает считает российских композиторов, театралов, писателей и поэтов «столпами» всей, в том числе и западной, культуры. Если кто-то пытается «отменить» эти столпы, то он делает нищими целые нации и народы, а, как результат, страны наказывают сами себя такими недружественными действиями по отношению к России, резюмировала Макеева.

Накануне стало известно, что организаторы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, не допустившие к участию трех российских скрипачек, не явились на встречу с представителями властей итальянской Гориции.

Культура Россия отмена
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте