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Сервисы аренды на mos.ru стали лауреатами программы «Лучшие социальные проекты России»

Араз Салехов
Город
Сервисы аренды на mos.ru стали лауреатами программы «Лучшие социальные проекты России»
Фото: Pexels

Cервисы аренды городских и спортивных пространств на mos.ru стали победителями в категории «Культура, искусство, религия» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сервисы аренды городских и спортивных пространств на портале mos.ru помогают жителям найти идеальное место для досуга и тренировок, упрощают процесс организации мероприятий, дают горожанам возможность в любое время найти помещение в наиболее удобном месте и забронировать его онлайн. Кроме того, эти сервисы позволяют небольшим районным культурным и спортивным центрам расширять аудиторию и привлекать новых посетителей, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

При этом он добавил, что сейчас в сервисе «Вместе с культурой» продемонстрировано более 750 помещений, а сервис «Вместе со спортом» предлагает около 150 спортивных площадок для тренировок. В 2022 году, как уточняется, на конкурс поступило более 300 отечественных проектов в социальной сфере, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что к онлайн-сервису записи к нотариусу на mos.ru подключились 183 специалиста. Так, на странице сервиса будет отображен список документов, необходимых для предоставления на приеме у нотариуса.

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