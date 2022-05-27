Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерских качеств. Такое мнение он выразил в пятницу, 27 мая.

— Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева, — объяснил свою позицию Мельник.

Он добавил, что в военном плане Германия не помогает Украине, а подводит ее, передает РИА Новости.

Накануне Мельник высмеял военную помощь, которую Германия оказывает Украине. В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном.

Андрей Мельник 3 мая назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствие для своего визита на Украину. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад видеть Шольца в Киеве. В ответ на слова украинского посла в Бундестаге потребовали выслать Мельника. По словам заместителя председателя фракции ХДС Иоганна Вадефула, его высказывание не способствует солидарности с Украиной.