«Является личной собственностью»: в каких случаях супруг может забрать себе все общее имущество

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Имущество, которое супруги купили в браке, при разводе делится пополам. Однако есть несколько оснований, по которым один из супругов может забрать часть собственности целиком. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Василий Воробьев.

— Все имущество супруга, которое он получил по наследству, является личной собственностью этого супруга, — заявил Воробьев.

Также он отметил, что это касается и той собственности, которая была куплена на вырученные с продажи наследства деньги. При разводе второй супруг может рассчитывать только на разницу стоимости приобретенного и суммы, вырученной за наследство. Продав унаследованную квартиру за миллион и купив в браке новое жилье за полтора миллиона, хозяин новой квартиры будет делить с бывшей женой или мужем только полмиллиона, пояснил юрист.

По его словам, наследование чего-либо — это так называемая безвозмездная сделка. Вещи, полученные таким образом, не являются совместно нажитыми.

К безвозмездным сделкам также относится процедура дарения. Супруг может сохранить подаренное имущество, если докажет в суде факт дарения. Юрист также отметил, что в России можно дарить имущество не только по документам, для этого достаточно устного соглашения.

— Даже подаренное собственным супругом имущество является личной собственностью одаряемого. Никогда подразделов подарков в суде не будет, — отметил Воробьев.

Эксперт добавил, что это касается и приобретенного на подаренные средства имущества. Также к безвозмездным сделкам относится приватизация.

Брачный договор может внести существенные изменения в процедуру раздела имущества при разводе, однако его можно легко обжаловать в суде, заявил Воробьев.

— Брачные договоры, по которым определенная часть имущества отходит одному из супругов, а второй ничего себе не оставляет либо получает незначительную компенсацию, очень легко в судах признаются недействительными, — пояснил эксперт.

Дополнительно он уточнил, что есть случаи, когда в брачном договоре туманно описан объект собственности, на который супруги будут претендовать при разводе. Например, если в договоре сказано, что муж оставляет жене при расторжении брака право владения на автомобиль, но в документе не указаны марка, номер и другие данные транспортного средства, то суд не примет во внимание этот пункт контракта.

Юрист подчеркнул, что при разводе не будет делиться собственность, которая была приобретена до брака. Суд может при наличии большого числа объектов недвижимости у одного из супругов оставить квартиру, в которой проживает ребенок, той стороне, что получила опеку.