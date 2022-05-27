Ученый рассказал, каким будет урожай пшеницы в России в 2022 году

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Россия имеет достаточно запасов пшеницы, чтобы обеспечить ей своих граждан и другие страны. В текущем году также ожидается хороший урожай. Об этом сообщил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

— Пшеница прошла зиму, виды на урожай хорошие. До уборки совсем близко. Никаких катаклизмов или существенных отклонений валовых сборов пшеницы не ожидается. Наоборот, они будут выше, чем в предыдущие годы, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

При этом эксперт добавил, что многим странам пшеница в скором времени будет совсем недоступна из-за крайне высоких цен на мировом рынке. В настоящее время стоимость тонны пшеницы приближается к 450 долларам, и у многих покупателей могут возникнуть сложности.

Он добавил, что есть страны, для которых импорт пшеницы — главный источник питания. Например, основная еда в Египте — это хлеб, половина которого готовится из российского зерна.

Ранее в ООН сообщили, что мировых запасов пшеницы хватит лишь на 10 недель. Об этом в ходе специального заседания Совета Безопасности ООН заявила генеральный директор Gro Intelligence Сара Менкер, передает ФАН.

Россия остается мировым лидером по экспорту пшеницы. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.