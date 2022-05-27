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Андрей Бочкарев оценил готовность участка Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность участка Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каспийская улица Карта всех событий

Общестроительная готовность участка Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка составляет 44 процента. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице продолжается строительство Южной рокады, которая станет дублером МКАД и ТТК в южном и юго-восточном секторах города. На сегодняшний день на 44 процента готов участок трассы от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, — отметил он.

Заммэра добавил, что на данном этапе идут работы, связанные с переустройством кабельных линий, дождевой канализации и тепловой сети. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь уточнил, что на участке также ведется строительство крупной транспортной развязки, которая соединит Южную рокаду с южным участком московского скоростного диаметра (МСД).

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД от улицы Грайвороновской до Шоссейной оценивается в 30 процентов. По его словам, на данном этапе специалисты смонтировали более десяти тысяч тонн металлоконструкций, что составляет примерно 35 процентов от общего объема работ.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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