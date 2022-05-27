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Визажист рассказала, как сделать стойкий летний макияж

Ирина Игнатенко
Общество
Визажист рассказала, как сделать стойкий летний макияж
Фото: pixabay.com

Каким должен быть макияж летом, рассказала визажист Александра Никитина.

Как отметила эксперт, летний макияж от зимнего во многом отличается подготовкой кожи: с точки зрения ухода становится больше увлажняющих средств и меньше питательных, добавляется SPF-защита. Девушкам с хорошей кожей стоит отказаться от тонального крема и точечно убрать недостатки при помощи консилера.

По словам визажиста, летом косметика держится на лице не так долго из-за выделений кожного сала. При этом кожа начинает блестеть. Для более стойкого макияжа стоит перейти на матирующий тон.

Также стоит использовать матирующие салфетки в течение дня. Салфетка будет снимать с кожи лишний блеск, и макияж будет выглядеть аккуратно, передает «МИР 24».

Кроме того, в летний период не стоит пренебрегать фиксаторами для макияжа.

Полезную маску для лица можно сделать из обычных продуктов, находящихся под рукой. Об этом рассказала дерматокосметолог, визажист Елена Власова.

Источник: mir24.tv.

Лето Косметика визажист
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