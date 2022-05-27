Херсонская и Запорожская области начали переходить на российский телефонный код

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Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код +7. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, телефонный код Украины +380 в ближайшее время останется в прошлом.

Крючков подытожил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске местные жители уже могут купить мобильные пакеты новых операторов, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.