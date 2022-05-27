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Трое молодых людей избили прохожего и похитили его пистолет в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Трое молодых людей избили прохожего и похитили его пистолет в центре Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Две москвички с приятелем ограбили 45-летнего жителя столицы. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел во дворе дома на Лесной улице. Прохожий сделал замечание компании молодых людей, а те втроем напали на него: повалили на землю и стали избивать.

В драке они выхватили его травматический пистолет стоимостью 25 тысяч рублей и скрылись. Впоследствии пострадавший обратился в больницу.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых — двух женщин в возрасте 25 и 29 лет и 29-летнего мужчину. Похищенное оружие обнаружено и изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранты заключены под стражу.

20 мая на западе столицы грабитель в маске напал на сотрудника курьерской службы.

Оружие грабеж Полиция
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