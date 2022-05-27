Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 27 мая

Ирина Игнатенко
Общество
Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 27 мая
Фото: Михаил Садчиков младший, специально для «Вечерней Москвы»

На пляже Петропавловской крепости 27 мая откроется ежегодный Фестиваль песчаных скульптур, сообщает издание «Невские новости».

В этом году мастера посвятят свои работы Петру Первому и 350-летнему юбилею со дня рождения основателя Петербурга. На фестивале представлены 23 скульптурные композиции, выполненные мастерами из России и Белоруссии. Самая большая песчаная скульптура высотой восемь и длиной 19 метров изображает Петра Первого на фоне Санкт-Петербурга.

Горожане также смогут увидеть воплощенные в песке знаменитые архитектурные сооружения Северной столицы, персонажей из мира литературs и кино.

Посетить фестиваль жители и гости города смогут до 12 сентября.

В ночь с 27 на 28 мая в честь Дня города метрополитен в Петербурге будет работать в круглосуточном режиме. Поезда в ночное время станут ходить чаще. На турникетах оплата принимается всеми видами проездных билетов и банковской картой, передает argumenti.ru.

Ранее синоптик Юрий Куткевич рассказал, какая погода ожидает петербуржцев в День города.

Праздники Санкт-Петербург Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Все мнения
О проекте