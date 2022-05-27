Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 27 мая

Фото: Михаил Садчиков младший, специально для «Вечерней Москвы»

На пляже Петропавловской крепости 27 мая откроется ежегодный Фестиваль песчаных скульптур, сообщает издание «Невские новости».

В этом году мастера посвятят свои работы Петру Первому и 350-летнему юбилею со дня рождения основателя Петербурга. На фестивале представлены 23 скульптурные композиции, выполненные мастерами из России и Белоруссии. Самая большая песчаная скульптура высотой восемь и длиной 19 метров изображает Петра Первого на фоне Санкт-Петербурга.

Горожане также смогут увидеть воплощенные в песке знаменитые архитектурные сооружения Северной столицы, персонажей из мира литературs и кино.

Посетить фестиваль жители и гости города смогут до 12 сентября.

В ночь с 27 на 28 мая в честь Дня города метрополитен в Петербурге будет работать в круглосуточном режиме. Поезда в ночное время станут ходить чаще. На турникетах оплата принимается всеми видами проездных билетов и банковской картой, передает argumenti.ru.

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