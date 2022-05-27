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Пушилин сообщил, что жители Мариуполя не хотят восстанавливать «Азовсталь»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил, что жители Мариуполя не хотят восстанавливать «Азовсталь»
Фото: vk/pushilindenis

Мариупольцы не хотят восстанавливать предприятие «Азовсталь», потому как они заботятся об экологии. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Местные жители склоняются в большинстве своем, что «Азовсталь» восстанавливать не нужно по причине того, что этот завод был основным загрязнителем окружающей среды. Именно он не позволял Мариуполю стать курортным городом…, — цитирует Пушилина РИА Новости.

Пушилин 18 мая сообщил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. По его словам, на месте комбината может появиться технопарк или парковая зона. При этом Металлургический завод имени Ильича в городе было решено восстановить.

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу 20 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

Украина Денис Пушилин ДНР
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