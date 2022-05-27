Мост вблизи делового центра «Москва-Сити» построили более чем на 80 процентов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Общестроительная готовность моста через Москву-реку в составе северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) составляет 80 процентов. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Автодорожная концессия по строительству северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве как по своим размерам, так и финансово: инвестор вложит в создание трассы около 68 миллиардов рублей. В настоящее время строительство СДКП ведется на всем протяжении будущей трассы. Первая платная автомобильная дорога столицы должна открыться в конце 2023 года, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что сегодня должно завершиться строительство моста через Москву-реку вблизи делового центра. На данном этапе идет бетонирование монолитных парапетных ограждений на нем и на съезде к Пресненской набережной, завершить его планируют в июне — июле. Планируется, что сам объект будет готов к использованию в августе этого года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, рядом с деловым центром «Москва-Сити» идет реконструкция подземного пешеходного перехода. В ходе работ планируют отремонтировать тоннельные части сооружения. Так, специалисты проведут замену облицовки стен вестибюля, пешеходных тоннелей, лестничных сходов, покрытия полов и колясочных спусков, а также обновят служебные помещения.