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Экспонаты из закрытых фондов Исторического музея увидели более 20 тысяч москвичей

Полина Долганова
Город
Экспонаты из закрытых фондов Исторического музея увидели более 20 тысяч москвичей
Фото: пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Более 20 тысяч жителей Москвы увидели уникальные экспонаты из закрытых фондов Исторического музея. Выставка была приурочена к голосованию в проекте «Активный гражданин».

В честь 150-летия со дня открытия культурного учреждения москвичи смогут выбрать экспонат, который достоин представлять богатство музейных коллекций.

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, по состоянию на 27 мая в голосовании приняли участие свыше 155 тысяч горожан.

Объект, который выберут москвичи, появится в основной экспозиции музея и останется там в течение месяца.

В настоящее время в голосовании лидирует кокошник, украшенный жемчугом, перламутром и стеклом. Его выбрали 45 тысяч москвичей. Принять участие в голосовании можно до 31 мая включительно.

24 мая на базе проекта «Активный гражданин» открылось очередное онлайн-голосование, в рамках которого можно будет определить пятерых победителей конкурса маршрутов «Покажи Москву». Его проводят уже в третий раз. В этом году гидам — участникам конкурса было представлено пять тем на выбор. Это гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. Помимо этого, как сообщается, можно было предложить свой вариант.

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