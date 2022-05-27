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Сенатор Инна Святенко: Развитие автоматизированной системы соцподдержки отвечает интересам ее получателей

Араз Салехов
Город
Сенатор Инна Святенко: Развитие автоматизированной системы соцподдержки отвечает интересам ее получателей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Система помощи москвичам станет более целенаправленной благодаря автоматизации выявления нуждающихся в социальной поддержке. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

— Совет Федерации утвердил изменения в федеральное законодательство: они расширят функционал единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), с помощью которой граждан информируют о полагающихся им льготах. Сегодня мы понимаем — мало базы данных, мало просто информировать о возможностях, необходимо понимать, как выявить тех людей, которым нужна помощь и предложить именно те меры поддержки, льготы, которые помогут конкретному человеку, конкретной семье, — отметила она.

При этом депутат добавила, что данные изменения позволят расширить состав информации, которая размещается в ЕГИССО. Теперь в системе будут также учитываться сведения об имуществе. Подобное даст возможность составить более полное представление о том, что необходимо человеку для хорошего социального самочувствия и благополучия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, парламентарий рассказала, что в развитии московских добровольческих инициатив могут оказать помощь цифровые сервисы для волонтеров. Так, площадка поможет тем, кто хочет стать волонтером, а также организациям и компаниям, которые хотят выступить партнерами в волонтерской деятельности.

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