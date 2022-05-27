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На Украине прервали эфир с депутатом после слов о плохом положении ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о плохом положении ВСУ
Фото: depositphotos

Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Рахманин заявил, что его страна не успевает осваивать оружие, которое ей поставляет Запад. После этих слов ведущая передачи на украинском телевидении прервала с Рахманиным беседу.

По словам депутата, объемы поставок вооружений Киеву не компенсируют потерь ВСУ.

Он также рассказал, что украинская армия испытывает дефицит боеприпасов, так как пользуется советским боекомплектом. Это связано с тем, отметил Рахманин, что ВСУ еще не до конца перешли на новые образцы иностранной техники.

После слов политика ведущая программы на телеканале «Украина 24» прервала собеседника и закончила разговор, передает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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