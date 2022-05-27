Сергей Собянин провел личный прием граждан

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 мая, провел личный прием граждан в администрации президента России. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Событие проходило как в офлайн-, так и в онлайн-формате. В ходе него глава города принял шестерых жителей столицы. Так, житель Хорошевского района Алексей Сячинов обратился от имени родителей школы № 1288 с просьбой обновить к новому учебному году территорию образовательного учреждения. Мэр в свою очередь напомнил, что в планах на этот год — благоустройство около 200 школьных территорий.

— У нас действительно огромные школьные территории, и многие из них морально и физически уже устарели. Требуется не только обновление, а кардинальное изменение: сделать его современным, насыщенным, красивым. Так, чтобы не только школьникам, но и жителям расположенных рядом микрорайонов эти территории служили центром спорта, развития и отдыха. Постараемся сделать все вовремя. Скажу, чтобы поставили на контроль, чтобы 1 сентября вы встретили уже на новой территории, с новым уровнем благоустройства, — отметил он.

Также житель Можайского района Дмитрий Дегтянников попросил заняться организацией одностороннего движения на участках улиц Гродненской и Гжатской — от Можайского шоссе до улицы Багрицкого. В связи с этим Собянин поручил городскому департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработать новую схему движения, которая бы устраивала и тех, кто проезжает улицы транзитом, и тех, кто на них паркуется.

Более подробную информацию о событии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, глава города пригласил москвичей и гостей города на фестиваль «Рыбная неделя». Во время мероприятия горожане смогут купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов.