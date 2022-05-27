Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперт дал советы, какие усадьбы посетить в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы, какие усадьбы посетить в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Лето — это пора отпусков, путешествий и прогулок. Московская область славится интересными местами и культурно-историческими объектами, в числе которых множество усадеб. Президент национального фонда «Возрождение русской усадьбы» Виссарион Алявдин дал советы, какие усадьбы стоит посетить жителям и гостям региона в летний период.

— Прежде всего, когда говоришь о подмосковных усадьбах, приходят на ум музеи-заповедники. Они легко узнаваемы. Это «Мураново», «Абрамцево», «Мелихово», дом Чайковского, «Шахматово», «Менделеево». В этих местах ты не только узнаешь о жизни замечательных людей, но и погружаешься в атмосферу усадебной жизни, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Кроме того, в регионе имеются малоизвестные частные усадьбы. Например, это усадьба Середниково, которая связана с именами М. Ю. Лермонтова и П. А. Столыпина.

Он добавил, что во многих усадьбах продолжаются восстановительные работы.

В московских парках заработали лодочные станции. Теперь каждый житель и гость столицы может устроить путешествие по самым живописным местам города, наблюдая московские достопримечательности с воды. «Вечерняя Москва» поговорила с москвоведом и экскурсоводом и узнала, где в столичном регионе можно покататься на лодке или даже байдарке и отдохнуть от суеты мегаполиса.

Подмосковье турпоездки Усадьбы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте