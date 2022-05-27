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Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти из России

Полина Долганова
В мире
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти из России
Фото: depositphotos

По итогам апреля 2022 года Азия впервые стала самым крупным импортером нефти из России и обогнала Европу. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов Kpler.

По их словам, в мае разрыв показателей между Азией и Европой только увеличится.

Аналитик Джейн Се рассказал, что объем российской нефти для Индии и Китая вырос до рекордных уровней за счет увеличения закупок со стороны Индии.

— Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца, — цитирует специалиста РИА Новости.

Недавно в Европарламенте предложили заменить эмбарго на российскую нефть введением пошлин. Подобная мера, даже если ее удастся реализовать, не поможет Евросоюзу (ЕС) решить проблему топливного кризиса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В данный момент европейские чиновники сами не понимают, как может работать механизм нефтяных пошлин, отметил собеседник «ВМ».

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