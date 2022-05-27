Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны некоторых недружественных стран

Фото: Администрация президента РФ

Давление со стороны некоторых недружественных стран стоит расценивать «практически агрессией». Об этом в пятницу, 27 мая, заявил президент России Владимир Путин.

— Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств, — цитирует главу государства ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что воровство чужих активов не приводит ни к чему хорошему. Особенно для тех, кто подобным занимается.

Кроме того, Путин заявил, что снятие антироссийских санкций повлияет на продовольственный рынок, поскольку страна сможет помочь в его преодолении за счет экспорта зерна и удобрений. Уточняется, что ситуация стала только хуже, когда страны Запада ввели против России множество санкций. Однако если они будут сняты, Москва готова внести свой вклад в разрешение продовольственного кризиса.

Во вторник, 17 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведущие против Москвы гибридную войну страны Запада можно назвать враждебными государствами. По его словам, коллективный Запад ведет против РФ политическую, экономическую и гибридную войны.