Уголовное дело возбуждено в отношении участницы конкурса «Мисс Россия — 2015» Марии Тугускиной

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении участницы конкурса «Мисс Россия — 2015» Марии Тугускиной. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника «ВМ», девушка стала фигуранткой дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Модели грозит до семи лет лишения свободы.
Видео: Вечерняя Москва
Кроме того, по факту произошедшего были составлены протоколы по трем административным статьям: «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» (12.18 КоАП), «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния» (12.27 ч.2 КоАП) и «Уклонение от исполнения административного наказания» (20.25 КоАП).
В прокуратуре напомнили, что санкция второй части статьи 12.27 КоАП предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
ДТП, о котором идет речь, произошло 23 мая на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина сбила ребенка на пешеходном переходе, а позже заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.
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