Около 63 тонн отходов собрали волонтеры на субботниках «Зеленого десанта»

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Волонтеры собрали 62,7 тонны отходов во время субботников «Зеленого десанта», которые были организованы при поддержке Российского экологического оператора. Уборки проходили весной 2000 года.

— Волонтеры играют огромную роль в экологическом просвещении, среди населения формируется совершенно иная культура потребления, люди начинают заботиться об окружающей среде, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Субботники прошли в 40 субъектах РФ. Всего состоялось 66 субботников, в них приняли участие 3405 человек. Собрать удалось 62 871 килограмм отходов. В уборках принимали участие молодые люди, школьники и студенты.

В ходе субботников волонтеры собрали не только отходы, спиленные деревья и шины, но и различные необычные предметы, например, старые лампы, детали от бытовой техники. В ряде регионов для волонтеров организовали экскурсии, чтобы они смогли узнать больше об истории родных мест, передает «360».

Уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные ко Дню экологического просвещения, прошли в школах по всей стране с 5 по 25 апреля. Организатором занятий стал Российский экологический оператор (РЭО).