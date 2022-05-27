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Назван знак зодиака, представители которого чаще всего не платят алименты детям

Анастасия Колоскова
Общество
Назван знак зодиака, представители которого чаще всего не платят алименты детям
Фото: Pixabay

Занимательный антирейтинг подготовили челябинские судебные приставы, проанализировав, среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются самые злостные неплательщики алиментов.

Его лидером стали Тельцы. Так, 1871 должник оказался представителем именно этого знака зодиакального круга. Эти люди славятся своим стремлением к финансовой стабильности. Видимо, поэтому не спешат расставаться с честно заработанными даже во благо собственных детей.

Второе место заняли Раки (1854 человека). Их часто беспокоит лишь проблемы собственной безопасности, потому не особо заботятся вопросами, на какие средства будут жить их дети.

На третьем месте рейтинга должников по алиментам расположились Близнецы с показателем 1832 человека. Эти люди обладают переменчивым характером, поэтому не всегда помнят о необходимости выплачивать деньги на содержание ребенка.

В пятерку наиболее злостных неплательщиков вошли также Овны (1793) и Девы (1765). Шестое место заняли Водолеи (1721), седьмое — Львы (1661), а восьмое и девятое — Рыбы (1637) и Стрелец (1595) соответственно.

Самыми же ответственными родителями оказались представители знаков Козероги, Скорпионы и Весы. Среди них должники по алиментам встречаются реже всего, пишет LIfe.ru.

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