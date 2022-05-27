Более 200 граммов наркотиков нашли у мужчины в кармане

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Фрязевская улица Карта всех событий

Сотрудники патрульной службы полиции по столичному району Новогиреево задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотического вещества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Служители порядка остановили мужчину 24 лет на Фрязевской улице для проверки документов. Во время разговора мужчина нервничал и попытался скрыться, однако его задержали.

В ходе обыска в карманах подозреваемого нашли девять свертков с наркотиками, в сумке мужчины — еще 31 подобный сверток.

— Также недалеко от места происшествия полицейские обнаружили тайники-закладки с тремя свертками аналогичного наркотического средства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже проведенное исследование показало, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон, его масса более 200 граммов.

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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в столичном районе Кузьминки задержан молодой человек, у которого при себе находилось более 40 свертков с наркотиками.