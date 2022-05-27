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Трасс: Запад не будет в безопасности в случае победы России на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трасс: Запад не будет в безопасности в случае победы России на Украине
Фото: МИД РФ

Страны Запада не будут чувствовать себя в безопасности, если Россия победит на Украине. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в пятницу, 27 мая.

— Если он (президент России Владимир Путин — прим. «ВМ») добьется успеха на Украине, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности, — заявила Трасс.

В этом ключе она призвала Запад сделать все возможное для победы Украины «в этой великой борьбе за свободу». Глава британского МИД также подчеркнула, что действия Москвы направлены не только против Киева, но и свободы и суверенитета западных стран, передает ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позже в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. В ведомстве также отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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