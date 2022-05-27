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В МВД опровергли сообщения о принудительной доставке мужчин в военкоматы Махачкалы

Георгий Соланович
Общество
В МВД опровергли сообщения о принудительной доставке мужчин в военкоматы Махачкалы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сообщения о том, что полицейские в Махачкале останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан в пятницу, 27 мая.

— Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В региональном ведомстве также призвали СМИ и блогеров тщательно проверять информацию и обращаться за пояснениями в официальные органы во избежание распространения недостоверных данных.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу с 1 апреля по 15 июля 2022 года в ряды Российской армии и Военно-морского флота встанут 134,5 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. «Вечерняя Москва» изучила особенности призыва срочников, который происходит в условиях проведения специальной военной операции России на Украине.

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