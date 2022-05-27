В МВД опровергли сообщения о принудительной доставке мужчин в военкоматы Махачкалы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сообщения о том, что полицейские в Махачкале останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан в пятницу, 27 мая.

— Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В региональном ведомстве также призвали СМИ и блогеров тщательно проверять информацию и обращаться за пояснениями в официальные органы во избежание распространения недостоверных данных.

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