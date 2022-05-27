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Уголовное дело о вымогательстве в отношении бойца ММА Магомедова направили в суд

Лейла Алиева
Происшествия
Уголовное дело о вымогательстве в отношении бойца ММА Магомедова направили в суд
Фото: РИА Новости

Уголовное дело о вымогательстве у несовершеннолетнего 600 тысяч рублей в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова и двух его сообщников направлено в суд. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин в возрасте 21, 23 и 35 лет. Уголовное дело было возбуждено по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере».

Ранее в мае Мещанский суд отправил бойца ММА Асхаба Магомедова под домашний арест сроком на один месяц и 13 дней.

По данным прокуратуры, в октябре 2021 года Магомедов со своим другом вымогали у 17-летнего подростка 600 тысяч рублей, угрожая тому насилием и публикацией позорящих сведений в СМИ. Потерпевший воспринял шантаж серьезно и перевел злоумышленникам 200 тысяч рублей, опасаясь последствий.

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