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Иран задержал два танкера Греции в Персидском заливе

Георгий Соланович
В мире
Иран задержал два танкера Греции в Персидском заливе
Фото: Unsplash

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в водах Персидского залива два танкера из Греции. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в пятницу, 27 мая.

— Ранее сегодня вертолет ВМС Ирана приземлился на судно Delta Poseidon под греческим флагом, находившееся в международных водах (22 морских мили от побережья Ирана) в Персидском заливе. Затем вооруженные люди захватили экипаж корабля, в том числе двух граждан Греции, — говорится в документе МИД Греции.

То же самое произошло и с вторым греческим судном, название которого не сообщается.

В МИД страны осудили действия Ирана и назвали захват танкеров актом «пиратства». Генеральный секретарь греческого внешнеполитического ведомства Фемистоклис Демирис подчеркнул, что задержание судов противоречит основным нормам международного права, а также призвал Тегеран «к немедленному освобождению судов и их экипажей».

МИД Греции уже проинформировал об инциденте Европейскую службу внешних связей, Международную морскую организацию, своих союзников и партнеров, а также призвал граждан государства воздержаться от поездок в Иран, передает ТАСС.

До этого двое неизвестных застрелили офицера КСИР Сайяда Ходаи в Тегеране. КСИР является элитной частью вооруженных сил Ирана.

Иран Греция Корабли
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