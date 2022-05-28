Владимир Путин поздравил личный состав Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России с Днем пограничника, который отмечается в стране 28 мая.

Российский лидер отметил, что этот профессиональный праздник является ярким символом преемственности и единства героических традиций, символом благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи страны.

— Ваша ратная служба всегда была и трудной и почетной, требовала от каждого мужества, высокой и постоянной бдительности, готовности преградить путь любому врагу, — подчеркнул Путин в своем обращении к пограничникам.

Он напомнил, что в июне 1941 года именно специалисты этой службы бесстрашно приняли первый бой с фашистскими войсками Германии, а затем доблестно сражались на полях Великой Отечественной войны. По его словам, пограничники внесли огромный вклад в полный и окончательный разгром агрессора, пишет ТАСС.

Накануне руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал о попытках украинских националистов, в том числе принимавших участие в боевых действиях в юго-восточной части Украины, попасть в Россию под видом беженцев.