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Newsweek: Германия, Франция и Италия пересматривают позицию по Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Newsweek: Германия, Франция и Италия пересматривают позицию по Украине
Фото: depositphotos

Германия, Франция и Италия начали пересматривать позицию по Украине и теперь склоняются в пользу завершения боевых действий в ближайшее время. Об этом сообщил внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek.

— Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине, — написал обозреватель.

Он напомнил о словах бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшее время для избежания «потрясений, которые будет трудно преодолеть».

Депетрис подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может долго отрицать идею прекращения огня, однако ситуация резко изменится, если западные лидеры пересмотрят свою политику и откажутся от «стратегического поражения» России, передает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

После этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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