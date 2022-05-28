Уникальный кулинарный мастер-класс пройдет в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

На площади Революции 29 мая в 17:00 в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» состоится кулинарный мастер-класс, на котором покажут, как приготовить коктал. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 28 мая.

— Мы решили показать, как готовится традиционное угощение из рыбы, которое знают и любят народы, проживающие на Востоке и в Азии. Наш коктал — это не просто вкусно и сытно, это живая история, которая расскажет о кулинарии, традициях, обычаях и образе жизни разных народов, — рассказал шеф-повар «FishКультура» Анатолий Деренчук.

Блюдо коктал было традиционным у народов, живущих в приморских районах, рядом с реками и озерами. В давние времена не очищенную от чешуи рыбу раскладывали как книгу и нанизывали на ивовые ветки, а затем коптили на костре. В современном рецепте разрезанную рыбу готовят на решетке или в коктальнице, выкладывая вокруг различные овощи.

До этого руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что цены на рыбную продукцию на «Рыбной неделе в Москве» начинаются от 130 рублей.