Фото: Анна Быкова

В народном календаре дата получила название Федор Житник в честь преподобного Феодора Освященного, отмеченного в церковных святках в этот день.

Запрещается в этот день пользоваться ложками, говорят, что таким образом вы беду привлекаете к себе в жилище. Поэтому 29 мая лучше приготовить вторые блюда, а от первых можно и вовсе отказаться.

Если говорить о напитках, то на них эта запрещающая примета не распространяется, поэтому можно не бояться размешивать сахар ложкой.

В народе этот день был связан с предстоящим периодом свадеб. Говорят, что почти все приметы и запреты этого дня так или иначе связаны с этим периодом. Традиции сохраняются еще с тех пор, как на Руси наши предки начинали с этого дня подготовку к предстоящей свадьбе. Говорят, что если начать подготовку 29 мая, то брак будет счастливым и крепким.

Подружкам невесты запрещается приобретать одинаковые платья (в современном мире это принято делать), согласно приметам, супруг будет ходить «налево». Разрешается лишь единая цветовая гамма, фасоны нарядов должны отличаться друг от друга.

Нельзя в этот день оставлять на тарелках объедки, если верить приметам, в будущем придется доедать за другими. В этот день употреблять в пищу необходимо все, а если что-то осталось, то можно отдать пищу домашним животным или же вынести во двор.

Приметы погоды:

Если рябина зацвела, то холодов больше не будет.

29 мая гром — будешь с зерном.

Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.

Во время дождя шумят лягушки и жабы — погода скоро наладится.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Какой столовый прибор особенно опасен 29 мая

Именины отмечают: Муза, Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Николай, Петр, Федор.