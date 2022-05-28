Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Народный календарь. Какой столовый прибор особенно опасен 29 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Какой столовый прибор особенно опасен 29 мая
Фото: Анна Быкова

В народном календаре дата получила название Федор Житник в честь преподобного Феодора Освященного, отмеченного в церковных святках в этот день.

Запрещается в этот день пользоваться ложками, говорят, что таким образом вы беду привлекаете к себе в жилище. Поэтому 29 мая лучше приготовить вторые блюда, а от первых можно и вовсе отказаться.

Если говорить о напитках, то на них эта запрещающая примета не распространяется, поэтому можно не бояться размешивать сахар ложкой.

В народе этот день был связан с предстоящим периодом свадеб. Говорят, что почти все приметы и запреты этого дня так или иначе связаны с этим периодом. Традиции сохраняются еще с тех пор, как на Руси наши предки начинали с этого дня подготовку к предстоящей свадьбе. Говорят, что если начать подготовку 29 мая, то брак будет счастливым и крепким.

Подружкам невесты запрещается приобретать одинаковые платья (в современном мире это принято делать), согласно приметам, супруг будет ходить «налево». Разрешается лишь единая цветовая гамма, фасоны нарядов должны отличаться друг от друга.

Нельзя в этот день оставлять на тарелках объедки, если верить приметам, в будущем придется доедать за другими. В этот день употреблять в пищу необходимо все, а если что-то осталось, то можно отдать пищу домашним животным или же вынести во двор.

Приметы погоды:

Если рябина зацвела, то холодов больше не будет.

29 мая гром — будешь с зерном.

Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.

Во время дождя шумят лягушки и жабы — погода скоро наладится.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какой столовый прибор особенно опасен 29 мая

Именины отмечают: Муза, Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Николай, Петр, Федор.

народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте